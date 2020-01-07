選戰倒數3天，藍軍強力「防奧步」，絕非無的放矢。翻開歷屆選舉史，綠營憑最後關頭的奧步突襲取勝，不僅是藍軍斑斑血淚史，更是台灣民主選舉最臭不可聞的闇黑印記，且一再造就日後的貪腐失政。如何避免奧步勝選帶來的骯髒施政，選民務必明辨慎思，以免悔恨莫及。

選舉奧步，首推1998年高雄市長選舉，尋求連任吳敦義因一捲變造的緋聞錄音帶，最後遭謝長廷險勝，即使錄音帶後來確認是造假，選舉勝負已定；8年藍軍黃俊英在投票前夕被控發動「走路工」，以些微差距敗給陳菊，雖然司法判決黃勝訴，黃仍含恨而終。綠營因兩次奧步險勝，主政高雄20年，造就道路5千個天坑、破萬例登革熱、負債3000億的綠色奇蹟。

2004年投票前夕「兩顆子彈」事件，邱義仁一抹神秘微笑，讓阿扁驚險保住政權，卻接連爆發第一家庭貪腐弊案的國際醜聞，引發倒扁紅潮卻拿他沒輒；如今最大貪污犯仍四處趴趴，醜態百出對蔡政府指手劃腳，小英卻唾面自乾，萬分諷刺。

其他諸如非常光碟、前年台北市長選舉邊開票邊投票等等，骯髒的垃圾步數在選戰關鍵時刻以何種形態現身，猶如幽靈鬼魅，令人防不勝防，遑論韓國瑜自從被國民黨提名，一路被抹黑、抹紅、抹黃，即使一再舉事實澄清，仍被斷章取義持續染色。最巧的是，韓營票選出5件創意奧步，今演出其中4齣反諷行動劇，另1齣因很難演而未演出的，就是「楊蕙如其實是韓粉」，結果昨天謝長廷就釋出「楊蕙如與李佳芬在日本一起看棒球賽」。

選舉奧步影響勝負，也攸關掌權者施政良窳、社會和諧或撕裂；選民無論挺韓或挺英，務必以昔鑑今，慎思「勝選越骯髒，執政越骯髒」這句話。

(中時 )