國民黨總統候選人韓國瑜7日再次赴基隆造勢，也替黨籍立委候選人衝刺選情，這是韓競選期間第二次前往基隆，讓這個近年基本盤綠大於藍的城市看到翻轉的勝選契機。接下來9日蔡英文總統也將回防基隆舉行造勢晚會，讓僅37萬人的基隆選情格外激烈。

港媒《中評社》分析這場基隆之戰時指出，基隆政治版圖藍大於綠，但民進黨籍林右昌2014年當選市長後，國民黨在接下來的數次選舉均落敗，不過這次選情有兩個關鍵，一是蔡英文執政的包袱，二是韓上次赴基隆黨部時，黨部主委黃希賢曾說基隆選情17年來從未這麼熱鬧過，讓人看到此區翻轉的契機。

分析說，基隆選舉人口有29萬8千多人，韓國瑜去年11月9日前往基隆進行傾聽之旅後，這次二度前往基隆造勢，預計將先後參拜慶安宮、奠濟宮，接著再出席團結大會。

做為長期的藍營票倉，自1951年市長直選以來，除了現任的林右昌，民進黨僅由李進勇在1997年拿下過基隆。但自林右昌2014年擔任基隆市長後，基隆市的政治版圖出現轉變，接下來基隆的立委及總統選舉，國民黨均無法贏過民進黨。

因此，這次大選韓國瑜要力拚翻轉基隆市，也是要拚自2014年林右昌當選基隆市長後，國民黨的首場勝仗。

分析認為，韓國瑜翻轉基隆政治版圖的機會如何，可從兩點來看：第一：這次民進黨有執政的包袱，在過去藍大於綠的選區，尋求連任的蔡適應，廣告看板未見民進黨黨徽，且許多還採用藍色系，即可看出執政的包袱。第二，韓國瑜11月10日赴基隆時人氣相當旺，在出席基隆市競總成立時，人潮從競總外蔓延到整個競總外的街道，當時基隆市黨部主任委員黃希賢樂得說17年來沒這麼熱鬧過，就連拜訪當地味珍香餅家不讓一般民眾進入的行程，也是把餅店外擠滿，只為一睹韓國瑜。

因此，分析最後說，雖然近幾年來基隆政治版圖綠大於藍，但上述兩點讓人看到翻轉的契機。

(中時電子報)