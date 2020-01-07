選戰進入倒數，藍綠全將重心聚焦在年輕人，顯示各陣營在盤勢大致底定情況下，都得設法讓搖擺不定的青年票極大化。只是，站在抉擇關口的青年選民，如果真的相信民主，那麼，在投票前是應靜下心沉著思考，手上這一票，到底是為自己而投，還是因為恐懼而「含淚投票」？

去年九合一，民進黨之所以輸掉半壁江山，大概可歸咎於天怒人怨的勞工政策、庶民無感的經濟發展、對峙緊繃的兩岸關係、不切實際的廢核路線、撲殺政敵的轉型正義，與圖利一黨的派系分贓，終讓討厭民進黨成為最大黨。

1年過去，這些曾讓人拒絕票投民進黨的理由消失了嗎？如果去年那個讓你不滿意的政府依舊沒有改變，那麼，為何蔡英文能谷底翻身？靠得，無非就是把香港問題當成提款機，大肆操作「九二共識就是一國兩制」的亡國感。

當然，國民將國家興亡當己任是好事，只是，當政客們試圖以含糊沒道理的邏輯，告訴你「票投國民黨就是支持共產黨」、「韓國瑜當總統兩岸會統一」時，難道不該思考這之間是真有其關聯性，還是毫無根據的栽贓扣帽子？

從2008年謝長廷喊出「囝仔送去黑龍江」，2012年蔡英文批判「別把台灣推入和平統一框架」，到昨天蔡英文繼續以相同旋律喊出「2020為台灣未來而戰」，其背後，不都是以恐嚇為底蘊嗎？如果10多年來沒有任何台灣小孩被迫送到黑龍江，台灣也繼續以民主自由體制為傲，請問，面對千篇一律的恐嚇，老百姓為什麼還要拿來自己嚇自己？

民主選舉的最大優點，就是讓人擁有對公共事務的選擇權，並決定執政者的去留。再過3天，台灣就將決定下屆國家領導人，如果滿意現狀，那就不要懷疑，直接把票投給現任總統；但如果不滿意，就不該再因恐嚇而含淚投票，唯有拒絕被恐懼動員，務實看待個人與國家利益，用選票表達立場，才真是能讓台灣與民主變得更好的抉擇。

(中時 )