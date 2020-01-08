台積電與三星先進製程競爭激烈，韓媒昨（6日）報導，三星已成功量產6奈米製程，成功搶回台積電客戶高通的訂單，外界揣測應是三星「砍價奪單」，儘管台積電不願對此多做評論，但法人認為，應與台積電產能吃緊有關。

韓國媒體Business Korea報導，三星去年12月開始運用極紫外光（EUV）技術量產6奈米晶片，公司高層表示，6奈米產品已交付給北美客戶，產業觀察家推測，三星6奈米將供貨給高通。

三星繼去年4月生產7奈米產品後，僅花8個月時間再度推出6奈米製程；三星表示，跟7奈米相較，6奈米在功率和效能上都有更大提升，並計劃今年上半年推進到5奈米。

高通是台積電大客戶之一，日前供應鏈透露，高通X55採用7奈米製程，在蘋果強勁需求帶動下，高通已大舉預訂2020年7奈米產能，成為台積電上半年7奈米產能滿載的重要推手之一。

高通除了找台積電代工，在14奈米甚至更早之前，就與三星是合作夥伴關係。中央社報導，高通於12月初發表的5G旗艦級晶片，為確保晶圓代工產能無虞，將驍龍865、驍龍765分別由台積電與三星代工生產，不過，高通6奈米晶片下單三星，並不代表三星打敗台積電。

投顧業者分析，三星搶下高通6奈米晶片訂單，應是台積電先進製程供應吃緊，訂單外溢所致，三星才有機會「撿到槍」，因此對台積電不會造成威脅。

(中時電子報)