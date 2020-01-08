不少男人總認為自己的床上功夫「很棒」，都能讓女人絕頂升天，但事實上，男人愛愛的最終目的是「射精」，女人要的是愛與感情，因為男人常忽略對方的需求，以致真正能讓女上得到性滿足的男人，根本不到10%，致使高達78.8%的女人，必須「假裝高潮」，據「COSMOPOLITAN」報導，問題出在以下五點原因：

原因一：前戲太過用力

男人自以為前戲大力接吻、大力咬，就會讓女人興奮，但喜愛享受激烈性愛的女人並不多， 常會把氣氛冷卻下來，所以輕柔的撫摸及觸感更重要。

原因二：動作太快，插入後立即抽插

男人以為節奏夠快、摩擦就會足夠，所以GG插入後便立即快速抽插，這是十分失敗的做法，由於女人的性器有一個特別功能，會收縮子宫，讓陰道配合進入的物體形狀，以提高堅密度，但這個功能需要時間準備，如果一插入便開始抽插，並無法適應GG的大小形狀，若加上讓女人感覺不舒服又痛，怎會有快感？

女性要同時刺激三大性感帶陰蒂、G點和外子宮頸，才易達到高潮與興奮。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

原因三：以為只要摩擦陰蒂就夠

要讓女性達至快感，必需要混合刺激三大性感帶，包括陰蒂、G點和外子宮頸，很多男人以為只要摩擦女性陰蒂、G點即可，於是便用手指在差不多的位置上不斷摩擦，但如果太過用力或摩擦過度，反而會讓女人失去快感。

原因四：缺乏撫摸性感帶

耳朵、側腰、腋下、股溝上方、.乳頭與陰蒂，是女性敏感的性感帶，但別以為撫摸這些位置就會讓女人興奮，如果還未進入狀態下觸摸這些位置，只會帶來癢癢的感覺，必需在調情之後，讓女性開始投入，等待這些敏感地帶變成性感帶後才有作用。

男性誤以為「深入」就會讓女性達到快感。（示意圖╱達志影像）

原因五：以為深處才舒服

很多男人誤以為插得越深，女性越興奮，其實女人的深處根本就沒有甚麼感覺，因為陰道內的感覺神經，都是集中在距離陰道入口起前段三分一的地方，插入深處是沒有用的，要摩擦到陰蒂，讓女人興奮時分泌足夠的催產素或多巴胺，才會達至真正的快感。

(中時電子報)