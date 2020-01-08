美國總統川普挑起的貿易戰似乎未讓美國從中受益，美國國家經濟研究局（NBER）周一發布研究報告指出，貿易戰使美企及消費者承擔更多關稅成本，對於大陸反而沒有影響。

外媒報導，紐約儲備聯邦銀行經濟學家Mary Amiti與普林斯頓大學教授Stephen Redding和哥倫比亞大學教授David Weinstein共同撰寫這份研究報告。內容顯示，在貿易戰中增加的關稅成本，幾乎100%由美企和消費者承擔。

除了這份報告，其他研究報告也提出相同的結論。哈佛大學、芝加哥大學和波士頓聯邦儲備銀行的研究人員在去年10月發表的另一項研究也發現，幾乎所有關稅成本都從陸企轉移給美國進口商。美國企業要把關稅成本轉嫁給大陸進口商的成功率較低，可能與銷售商品的類型有關，因為美國賣給大陸的多是容易被取代的農產品，但大陸賣給美國的絲綢刺繡、筆電、智慧型手機等無法輕易被取代的商品。

摩根大通首席執行官Jamie Dimon也曾對川普政府發出警告，表示對大陸輸美商品加徵新的關稅，將對美國自身經濟造成損害。

(中時電子報)