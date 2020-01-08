美國總統川普下令狙殺伊朗二把手將軍蘇雷曼尼，更嗆聲要轟炸伊朗文化遺址，引爆伊朗人怒火，這把火現在還燒上了川普身上，德黑蘭除了懸賞8,000萬美元要川普頭顱外，更有高官暗示，將攻擊川普資產，高達31億美元（約新台幣932億元）的房地產帝國危在旦夕。

川普的房地產帝國。

英國《太陽報》（The Sun）報導，美國總統川普4日發推文嗆要攻擊52處伊朗設施，當中還包含重要伊朗文化遺址，隔天伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的高級顧問艾希納（Hesameddin Ashena）就在個人推特轉貼一篇富比世（Forbes）去年9月盤點川普個人資產的文章，頗有暗示川普龐大的房地產帝國恐成為德黑蘭下波攻擊目標的意味。

富比世這篇文章指出，川普的房地產帝國價值高達31億美元，當中羅列了多套價值不斐的房產及資產，光是在紐約就有9棟房，總價值達15億美元，包含暱稱為「華爾街40號」的（40 Wall Street）的川普大樓（Trump Building），以及位在曼哈頓第五大道的川普大廈（Trump Tower）。

除此之外，川普在華府、拉斯維加斯、芝加哥等地也都有飯店資產，另外還有高爾夫球場、2架私人飛機。艾希納的推文暗示，上述這些房產、資產可能都淪為德黑蘭報復目標。

美軍無人機上周狙殺革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，即便美伊之間還未開戰，川普與伊朗高官之間的言語攻防已經先引爆一場推特戰爭，川普嗆要轟炸伊朗52處設施，德黑蘭則回嗆已鎖定35處美國設施。

艾希納表示，伊朗的目標並非美國人民，而是川普，他說，「我們對美國人沒有任何問題，我們甚至和前任美國政府達成協議，我們唯一的問題就是川普，一旦發生戰爭，他必須要負全責。」

(中時電子報)