勞保局表示，何時可申請勞保老年年金，不管選擇月領或減額領，要看個案民國幾年次出生來判斷。(圖擷自勞保局臉書)

有勞工問，106年以前只要年資満15年就可申請減給老年年金給付？或是有限制到幾年次可提早領嗎？勞保局表示，何時可申請勞保老年年金，不管選擇月領或減額領，要看個案民國幾年次出生來判斷。

勞保局表示，106年(含)以前，勞保年資超過15年的勞工，只要年滿60歲就可請領勞保老年年金給付，或可依個人意願最多提早5年在55歲請領。

勞保年金在98年施行起即已明訂，老年年金法定請領年齡自107年起逐步調高到65歲，所以50年次的勞工朋友法定請領年齡為64歲，最快在今年年滿59歲時，可以提前請領「減給老年年金給付」！

再以52年次為例，勞保年資滿15年以上的人，要年滿65歲才符合勞保老年年金(月退)的法定請領年齡。如果要提前領，最快也要年滿60歲才能申請減給老年年金(每提前1年減給4%)，且提前請領後減給比例不會再變更。

勞保局特別提醒，勞保老年給付一經核付就不可以再變更，申請前請先試算過金額後，再選擇對自己有利的給付方式！

(中時電子報)