全球最大挖礦機廠商比特大陸（BITMAIN）日前傳出將採用台積電5奈米製程生產用於挖掘加密貨幣的特殊應用積體電路（ASIC），並於1月收到5奈米ASIC樣品。然而，比特大陸卻在近期驚傳裁員，幅度高達50%，AI晶片業務淪重災區，甚至引發兩位創辦人相互抨擊。

台積電5奈米製程受到AMD、華為海思、蘋果、比特大陸以及高通等客戶積極搶產能，導致台積電先進製程產能供不應求，韓媒《Business Korea》就揭露，台積電競爭對手三星去年12月開始量產極紫外光（EUV）技術6奈米製程，甚至搶回部份高通訂單，也計畫將在今年上半年量產5奈米製程。

不過，身為台積電客戶的比特大陸，卻爆發裁員風暴。據陸媒報導，比特大陸今年1月2日起開始裁員，主要以新進員工為主，包括部分專業經理人，這些被裁員的員工透露，裁員規模恐達到50%，不過另外一名熟悉內部作業的人士指出，裁員規模應該是30%。目前比特大陸大約有1500名員工。

報導指出，這次的重災區是AI晶片業務，比例高達50%，這也是比特大陸共同創辦人吳忌寒去年10月踢走共同創辦人、前董事長詹克團之後，聲稱必須針對詹克團對比特大陸組織任意擴張，所造成的「自殺式經營造成天量虧損」進行調整。

詹克團也發布公開信回擊，指出吳忌寒裁員決策是「近乎自殺的錯誤決定」，呼籲員工為了守護團隊所創造的事業、保護比特大陸以及股東權益，必須站出來，但目前為止，詹克團未有任何行動。

比特大陸在2018年尋求在香港上市，但在加密貨幣市場於當年下半年崩跌，取消上市決定，隨後又傳出將赴美上市，但美國金融監管機關也針對加密貨幣加強審查，兩位創辦人去年10月又發生內鬥，讓比特大陸未隨著2019年比特幣從谷底翻身，上市之路也遙遙無期。

美國總統川普下令空襲伊拉克巴格達國際機場，造成伊朗軍方領袖身亡，中東局勢急速升溫，導致金價、日圓等避險資產大漲，比特幣價格也從3日至7日上漲近15％。

(中時電子報)