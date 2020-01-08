人氣男體攝影師「晏人物」上個月才和性感醫生亞亞合作，推出尺度驚人的《Elite night：晏人物男子寫真》，2020年首月開春又祭出與「IG男神」黃景的單人作品續章《The Darkside：晏人物男子寫真》。本次標榜「三溝盡露」，也讓讀者臉紅心跳，黃景本人都笑說「可能要發一顆降血壓藥。」

黃景推出個人寫真集，超性感三溝齊露。（圖／尖端出版提供）

在社群軟體擁有近10萬粉絲的黃景，2018年與晏人物合作《EVERYTHING：晏人物攝影集》一拍成名，來自高雄的他素日是一名工程師，一身精緻體魄搭配無辜犬顏讓他成為晏人物鏡頭下的「頭牌暖男」。談到與黃景的第二次寫真書合作，晏人物表示以往黃景給人的印象，就是乾淨、白天、令人舒服的草食系男孩，這次把主題設成「The Darkside」，希望捕捉白日消盡後，染上夜色的黃景，從意義上到視覺上，再從精神上到肉體上，由白轉黑，從亮處到暗處，沿著晏人物的拍攝軌跡，大探黃景身上的私藏風景。

現實生活中的黃景竟然是工程師。（圖／尖端出版提供）

本書從肢體、尺度、情緒、張力各方面把黃景「開到最大」直至「三溝盡露」：飽滿胸肌帶出迷人乳溝、背後全裸大曬臀瓣股溝、貼身底褲在腿幹處拉扯出的V型恥溝，把第三點強調的令人害羞！書中除了有黃景首次背部全裸照外，一組坐在沙發上褪去底褲的連續圖，在晏人物安排的黃金角度下無比煽情，營造出強過露點的戲劇張力。從草食系直接三度跳級，挑戰人生新尺度。

(中時電子報)