正妹愛愛關鍵時刻「洪水噴發」濕床單 3男友傻眼。(圖/達志影像)

一名女子平常沒有漏尿的困擾，卻偏偏在和男友親密時，總是會在最關鍵時失控…「不受控的噴尿」把對方給嚇壞，最後實在是受不了，求助醫師看診，只是有點略尷尬。醫生表示，這種情形其實不太有辦法根治。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》分享，曾遇一名尚未生子過的30歲女子看診，她表示很困擾每次跟伴侶愛愛時，會在一興奮達到高峰時刻，尿液就會不受控地「整個噴出來」，噴得床單整片濕，歷任3男友都被這「大水突然衝出來」嚇壞。

女子看診時非常擔心問醫師「這是病？」鄭丞傑解釋「尿本身是無菌的，所以對健康不會有影響」，女子聽完比較釋懷，但仍想尋求根治的方法。

鄭丞傑在ETtoday健康雲受訪時表示，該女子平時並無尿失禁的困擾，唯獨愛愛極度興奮時才會，甚至即使事前排尿，只要時間超過30分以上，還是會讓她出現高潮尿失禁的情況。醫師原先建議她服藥，但她不想接受，最後只能提醒她先將尿排光後再享受歡愉的床笫時光。

(中時電子報)