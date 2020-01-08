風水國師詹惟中近日公開表態支持總統候選人韓國瑜，今年56歲的他透露，自有投票權以來他從未投過1張票，這次毅然決定將人生第一票投給韓國瑜，是因為自己曾遭遇嚴重校園霸凌，實在看不下去韓國瑜常遭抹黑的處境，決定勇敢發聲：「這就是一個小老百姓的心聲，只要任何一個政治人物，被這樣政治霸凌、媒體霸凌，我都會跳出來支持他，我今天支持的是一個反霸凌的概念。」

「看不下去那種行為，台灣選舉史上最骯髒的一屆，以前選前出招就算，現在每天出招，就算他是你鄰居，你也不忍心他被這樣說。」詹惟中強調自己沒有固定的政治傾向，他的員工、常去的早餐店都支持民進黨，他甚至曾捐助民進黨議員募集衣服，「這些話我是很深層的，沒有任何政治色彩。」

詹惟中覺得韓國瑜非常親民。（詹惟中提供）

公開表態後，詹惟中遭受部分酸民攻擊，但謾罵只讓他的決心更為堅定：「如果你只為這些蟑螂、老鼠活的話，生命還有意義嗎？如果你在暗巷中被狗咬了，總可以吼兩句吧？當你遇到這些酸民，就像妖魔鬼怪一樣，你必須像怒目金剛去反制他們，才能避免助紂為虐。」

「每個人都有選擇的立場跟尊重，今天你跟我說選誰，我也不會謾罵你，那你憑什麼去指責別人，我已經是半退休的人，無所謂未來的前途。」詹惟中提及自己是外省子弟，台語講得非常流利，正是因為有一顆愛台灣的心：「我今天的成就來自台灣人給我的機會，堅持對的事！就算我的粉絲團空無一人，至少我對得起自己，我做該做的事情，我為這次付出感到驕傲！」

這段時間他數次在錄影時巧遇韓國瑜，「我在韓市長跟宋楚瑜身上看到親民兩字，沒有官架子，跟我們這些人打成一片，讓人很感動，這樣的人哪裡找？」他對於韓國瑜可以苦民所苦，提出「勿忘世上苦人多」，正視社會每個角落，讓他非常感動，「我出的每本書都把所得捐給苦人，所以對此深有共鳴。」

(中時 )