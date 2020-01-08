陶晶瑩二十一，為家庭主婦站出來許未來

陶晶瑩（陶子）特有的犀利、幽默與俠義在首部出版的長篇小說《二十一》展露無遺，新書以細膩文字描述主婦被老公、小孩無視，長期處在冷漠處境。她近日受訪透露，創作發想是源於老公李李仁跟13歲女兒荳荳、10歲兒子小龍沉迷電動，她看不過去所以跟家人發生爭吵，沒想到一寫才發現自己累積了十幾年的故事。

陶子與李李仁結婚近15年，對於主婦心境有著深刻而寫實的描寫，她坦言題材來源，除了身旁好友還有自己，「我關心所有主婦，事實上，我已經當了主婦十幾年，身旁有很多這樣的朋友，我也常替她們打抱不平。」

陶晶瑩對於主婦處境，有深刻認知。（盧禕祺攝）

陶子主持功力一流，不管什麼舞台都能駕馭，更別提她又會唱、又會寫，可說是全能藝人，但外界看來光鮮亮麗的她當母親後，也曾被生活瑣事打敗，她丟出一個日常，卻難以忍受的問題，「想過指甲縫卡大便嗎？反覆洗手後，還是忍不住把手舉到鼻子前聞一下，依然是那味道，連棉花棒也無法清理，屎、尿、吐奶，小孩5歲之前，妳身上都是這樣的氣味。」

回憶當時，陶子表情生動，「那時候我本來想出一本書，叫『被打斷的人生』，有了小孩，妳的人生就是碎片了，跟朋友出去，剛要吃飯，小孩大便了；剛要聊天，小孩吐奶了，未婚朋友2、3次之後，就不會再跟妳約。」而她真正鬆一口氣的時候，是「小孩自己會大便、擦屁股」，她才得到當媽後第一個解放，大呼「謝謝上帝」！

她笑稱有時候兒子喝飲料，自己也伸頭喝一口卻被兒子嫌棄，她不會像很多「賢慧」媽媽一樣尷尬道歉，反而會嗆回去，「口水怎樣？你以前口水、尿、大便弄得我滿身。」用這樣的方式，教導孩子學會尊重，「我會經常提醒他們，做人不要太過分。」

陶晶瑩出版首部長篇小說《二十一》，大聊創作理念。（盧禕祺攝）

此外，陶子有一批分散世界各地的姊妹淘，視她為心靈導師，她這十幾年來聽過很多荒謬故事，在她筆下成為精采的小說題材，其中最深刻的，就是朋友被夫家長輩性侵，丈夫怕事選擇無視，她說：「現在對寫作開始有一點開竅，覺得文字之於我，就算現在沒有錢，不是好萊塢名製片，仍可在其中創造一個世界，很過癮！」

陶子喊話未來想當導演，拍攝自己的創作，至於女主角要找誰，她回答：「這本給很多女藝人看，柯佳嬿、賈靜雯、林心如、林依晨，我當然沒說什麼，就說請妳們看看。」她語帶神秘，「未來有滿多可能。」

(中時 )