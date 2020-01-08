民進黨雲林第一選區立委候選人蘇治芬褒忠鄉社團後援會張姓總會長，下午疑因意見不同與人產生糾紛，而遭4、5人圍毆，導致臉部及後腦都挫傷，緊急被送到若瑟醫院急救，蘇陣營譴責暴力，要求檢警盡快釐清事實。警方表示，是否和選舉有關，有待深入調查。

50多歲的張男目前仍在虎尾若瑟醫院急診室留置，蘇治芬聞訊趕到醫院探視慰問。

張男指出，他下午4點多時到位於褒忠羊稠的田裡割草，割完準備到附近雜貨店買東西，突然竄出4、5個人，對他拳打腳踢，其中還有人持木棍毆打他，並被打倒在地，於是立刻打電話給褒忠鄉長陳建名及家人求救。

張男兒子說，爸爸無與人結怨，也沒欠人錢，熱心政治，不知為何被打。

醫師診斷，張男臉、後腦都有挫傷，胸腹有疼痛感，腳部受傷並流血，生命跡象穩定，是否有其他問題，得再留置觀察。

陳建名表示，下午近5點左右，他接到張姓總會長的電話，指其發生事情了，請他快去救援，他趕緊趕到在潮厝村羊稠聚落一間小廟，看到張坐在廟邊感覺很痛苦，張指稱被4、5人圍毆，他立即報警叫救護車，送張到若瑟醫院急診，希望警方調查清楚，盡快釐清案情。

蘇陣營譴責暴力，民進黨前雲林縣黨部主委許根尉指出，一群人把他們的幹部打到進醫院，發生此選舉暴力令人心情沈重。

雲林縣議員蔡岳儒要求檢警速破案，並找出幕後黑手，也希望這是最後一件選舉暴力。

警方調查，張男和對方有些想法和理念不同，因此口角進而產生衝突，是否和選舉有關，還要進一步釐清。

雲林縣議員蔡明水在臉書PO文，指他因對同性結婚不認同，雇用工人懸掛布條表示己見，在褒忠鄉潮厝村158甲張聖爺公附近，遭人無故破壞，工人欲阻止卻遭對方拿鐮刀割傷頸部，還好不太嚴重，雙方願意和解，他也不予追究，如有心人故意借此炒作議題，非常不妥。

張姓幹部否認割布條，表示鐮刀是下田割草。

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(中時 )