一年一度最受時尚娛樂圈關注的伊林娛樂尾牙主題派對，7日晚間盛大登場，伊林副董事長陳婉若率領百位名模、藝人及員工亮麗出席。54歲的何篤霖也宣布加入伊林大家庭，成為「小師弟」，何篤霖笑說，年過50後想給自己不同的突破和挑戰，多和年輕人在一起可以讓自己看起來更逆齡，「多了名模頭銜，未來除了繼續主持《命運好好玩》，也可以走秀，現在銀髮族的時代來了，要引領潮流。」

何篤霖穿著酒紅色的西裝出席，他笑稱自己加入伊林後，雖然身材沒有被要求，不過因為有持續練習舞蹈，可以靠運動維持體態，「我之前有胖過，在參加舞蹈比賽有瘦下來，為了維持，要常跟身材好的朋友一起，聽說伊林要求嚴格，所以我各式舞蹈都在練習中。」對於剛將入伊林的何篤霖，陳婉若也說，何篤霖的主持功力有目共睹，認為他很適合朝新媒體發展，希望他能在這個大家庭一起加油。

伊林娛樂副董事長陳婉若。（粘耿豪攝）

今年伊林娛樂尾牙主題「HOWL of LOVE」，Dress code「時尚嬉皮風」傳達愛與和平。擔任副董事長的陳婉若也表示，2020全新的一年，她將退居董事會，卸除行政與業務工作，未來僅在公司有需要時，提供戰略、方向及建議，公司經營將全權交付伊林專業團隊。她表示，伊林培育了很多新人，這是娛樂產業最重要的，所以未來「璀璨之星」仍會持續舉辦。

尾牙派對眾星雲集，包括藝人蔡淑臻、殷琦、何篤霖、陳敬宣、劉倩妏、成語蕎、李懿、安妮、紀艾希、蔡祥、溫昇豪、李沛旭、吳珝陽、陳信維、廖彥龍、陳品延、施柏宇、王碩瀚、樂團noovy、造型師李明川，以及名模林嘉綺、王麗雅、吳品萱、王思偉、張安琪、王孝懷、李培毓、劉美辰、紀艾希及學生名模王郁婷等百位男女模特兒以及社群創作者鄭雅勻等皆盛裝出席。

李沛旭展現健身成果。（粘耿豪攝）

李沛旭穿透明網狀上衣，展現健身成果，被在場媒體誇說是全場最辣，他笑說肌肉是男人最好的衣服，「這是我以前買的衣服，但是那時候『難民』體型，不敢穿。」他近一年沒有出現在螢光幕上，前年開始投入健身圈，去年年中在北京比賽，年底在台灣比賽，趁尾牙來跟老夥伴們一起吃飯打打招呼，見見大家。李沛旭說，「健身是一個沒有終點的路，相信每個健身人的共同目標就是拿到職業卡，和大家相比，我是高齡菜鳥，很努力，但我肩膀還不夠大，整體不夠厚，繼續努力。」

伊林娛樂戲劇男神溫昇豪以《我們與惡的距離》拿下54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，現正拍攝戲劇《火神的眼淚》飾演英勇消防員，從劇組趕來參加尾牙，再回劇組拍戲，「我在《火神的眼淚》飾演消防員，對我來說就是在突破自己了，戲中都是親自上陣，有現場指導，下半年播出，希望帶給大家不同的格局、高度」。他穿著獨立設計師設計的藍色皮衣，帶金屬流蘇的設計是小巧思。

溫昇豪、蔡淑臻。（粘耿豪攝）

蔡淑臻。（粘耿豪攝）

戲劇女神蔡淑臻穿著粉色花朵透視上衣登場，她表示自己造型的主題是「花之子」。她去年再度以《鑑識英雄II正義之戰》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，最近也忙於電影拍攝，新的一年，恢單的她計畫前進英國，一圓遊學夢。

超模林嘉綺穿著淺色系長禮服出場，嬉皮中又帶著婉約氣息，被問到服裝的重點，林嘉綺笑說：「應該是我整個人吧！」她笑說很多名模和學妹們都秀出窈窕曲線，「那我就先保留一點」。

林嘉綺。（粘耿豪攝）

因主演電視劇《想見你》人氣高漲的施柏宇，近期「派寶」粉絲爆增，擔任「伊林極致呵護彈潤面膜」形象代言人。他今天綁著紅頭巾亮相帥氣十足，《想見你》收視創下佳績，他說現在都在忍耐不劇透，「第9、第10集劇情會很高潮，大家期待一下。」

施柏宇、陳敬宣。（粘耿豪攝）

在伊林娛樂製作的節目《WOMEN說》中，擔任主持群的李明川與鄭雅勻，及節目固定小鮮肉班底陳信維、王碩瀚也出席尾牙，另去年一整年在多位綜藝大哥大姐主持人身邊表現出色的李懿，也贏得「最亮眼綠葉」稱號。

成語蕎、安妮。（粘耿豪攝）

除了安妮展現性感火辣好身材，火辣人妻殷琦也有備而來，一身超深V細肩帶洋裝大爆乳，一出場就驚呼連連。她說這套是老公替她選的，雖然很露，但防護措施都有做好，不然老公不讓出門。被問到最近身材比較豐腴是否懷孕？殷琦笑稱自己是「幸福肥」，大概胖了3公斤，至於做人進度則「順其自然」，現在想先好好享受2人世界。

殷琦。（粘耿豪攝）

王思偉、王麗雅、吳品萱。（粘耿豪攝）

(中時 )