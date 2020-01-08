陸劇《慶餘年》本週三（8日）晚間8點WeTV播出精彩大結局，張若昀飾演的男主角范閑將被肖戰特別出演的言冰雲一劍刺傷倒地，為第二季埋下伏筆；此外，劇中情節不斷反轉讓觀眾看得目不轉睛，飾演二皇子的劉端端劇中要追殺張若昀，戲外的他們倆日前出席活動，竟然手牽手踏入紅毯，讓網友直呼「這感情真好，可以被這CP圈粉嗎」。

張若昀《慶餘年》結局將被肖戰一劍刺傷倒地。（WeTV提供）

聊起《慶餘年》一場「醉酒吟詩」場面，張若昀狂背上百首詩句，彷彿「詩仙」、「詩聖」再現，他透露該場足足拍了3天，光是第一天就拍了300多顆鏡頭，自己因要演酒醉狀態，自曝早上8點就開喝，拍攝3天醉了1天半，「演戲就是你有兩分醉你可以演到五分，有三分醉可以演到八分，但要是你一滴都不沾，你要演醉就特別假。」

談及此次飾演角色，張若昀坦言這是自己飾演幸福感最高的角色，超過800場戲，是整部戲的中軸和引擎，得時常讓自己馬力開足，處在角色開心狀態裡。張若昀直呼《慶餘年》裡每個角色都喜歡范閑，簡直是被寵愛給包圍，又說，通常殺青後會將該角色不好的狀態給抽離，坦言，「范閑這個角色，讓我開心，我到今天還沒有把他給抽離掉。」

31歲的張若昀透露自己是「少年心境」，曝自己20歲心境是「享受當下的憧憬與面對未來的雙倍快樂」，30歲心境則是更多的享受當下，得永遠和自己賽跑而不自滿，並準備更寬廣的閱曆，詮釋更年長與個性更豐富的角色。《慶餘年》本週三晚間八點WeTV播出精彩大結局。

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(中時 )