四叉貓於警局遞件申請時間，較上方被駁回者慢，而被駁回者也因申請時間與投開票重疊，遭市府駁回。下方核准是因申請時間已經投開票結束。（摘自網路）

網紅「四叉貓」於社群網站PTT發文，指「申請八德路路權，卻遲遲沒有得到答案..」，更於直播爆料，「申請被駁回，但不明人士於1／1申請就通過」，質疑申請流程。轄區北市警中山分局表示，四叉貓申請前，已有人搶先申請，但對方申請時間與投開票時間重疊，與四叉貓都不予核准。據了解，兩方被駁回後，國民黨方面有人在元旦提出申請，因時間選在11日投開票結束後的晚間，不影響投票，市府拍版核准。

另外，四叉貓於網路留言表示，已繳納3萬元保證金。中山分局強調，向警察機關提出臨時使用道路申請，無須繳納保證金，分局也沒向四叉貓收任何保證金，四叉貓所言並非事實，特予澄清。

中山分局指出，四叉貓以舉辦「網路直播粉絲見面會」活動為由，去年12月17日填寫「臺北市政府警察局臨時使用道路申請書」，向中山分局長安東路派出所遞件，申請八德路2段國民黨黨部前的臨時道路使用。

警方審核時發現，該路段已有他人於同日稍早，在「臺北市申請使用道路集會網」線上申請，四叉貓在派出所遞件慢了一步，因此市府去年12月30日駁回四叉貓的臨時使用道路申請案。然而，搶先申請者，卻也因為申請時間與投票重疊，31日被依「為維持投開票順利」駁回。

依線上申請規定，市府駁回後，該路段即可重新申請。因此元旦另有國民黨陣營方面人士，申請了黨部11日晚間8時20分以後至12日深夜的路權，考量申請時間已是投開票結束，市府予以核准。

中山分局強調，警方尊重民眾言論自由，如需集會遊行路權申請，請進入臺北市民ｅ點通網站內的「臺北市申請使用道路集會網」，線上向市府新建工程處提出；取得路權後，再向管轄警察分局提出集會遊行申請，警方將審酌與其他法益間的均衡維護，依法核准集會，落實保障人民集會權利。

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(中時 )