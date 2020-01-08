重建台灣藝術史又傳佳音！國寶畫家洪瑞麟的作品及文物要「回家」了！文化部積極推動「重建台灣藝術史」政策，希望帶動國人重新認識這塊土地上的藝術家與藝術歷程，，晚年移居美國的前輩畫家洪瑞麟，其長子洪鈞雄亦決定將手邊珍藏於美國的洪瑞麟作品及手稿等逾2,500筆捐贈給文化部，洪鈞雄並強調：「爸爸的東西，應該讓它回台灣！」文化部長鄭麗君對此致上深切敬意與謝意。

人物（洪鈞雄嬰兒時）_水彩1943。（圖取自文化部官網）

文化部表示，前輩畫家洪瑞麟生於台北大稻埕，自小便對繪畫發生興趣，1930年赴日攻讀美術。1938年回台後，洪瑞麟與張萬傳、呂基正等成立「MOUVE行動美術學會」，並前往倪蔣懷經營的瑞芳煤礦工作長達35年，同時發展出簡練、流暢又粗曠的線條筆觸，以描繪礦工聞名。

去（109）年8月底，文化部長鄭麗君透過順天美術館館長陳飛龍（右）得知洪瑞麟長子洪鈞雄（中）欲捐贈父親作品的意願，即於11月赴美拜訪。（圖取自文化部官網）

透過畫作，洪瑞麟凝視礦工的生命與勞動，散發出堅毅生命力的爆發力，建立出獨特、濃烈的藝術風格。而在洪瑞麟生前留下的〈礦工頌〉中，他形容礦工為「偉大的無名勇士」、「崇高的人類拓荒者」，表示自己從他們身上「領悟到美與醜原是一樣的哲理，虔誠地繼續探索你們的奧妙，刻畫在紙和板上，永遠地讚頌。」從畫作裡，洪瑞麟深切傳遞出一位創作者對勞動者細膩又深刻的人道關懷。

去年12月份，文化部特別商請國立台灣美術館協同台灣美術史學者蕭瓊瑞教授前往洪鈞雄住處瞭解、檢視作品狀況。經初步清點，本批洪瑞麟作品及文物創作年代自1930年至1996年，主題包括礦工、人物與裸女、風景、動物與植物，媒材包含水彩、水墨、油畫及大量日本留學時期的石膏像素描與其他時期素描本等，總計逾2,500筆。

礦工_素描1956。（圖取自文化部官網）

洪瑞麟是台灣藝術史上極具代表性的畫家，文化部長鄭麗君亦曾多次提及，「我很希望我們與我們的下一代不僅知道法國有米勒畫農民，更要知道台灣有洪瑞麟畫礦工。」以對外表示自己推動重建台灣藝術史的初心，因為台灣這塊土地上有很多偉大的藝術家，需要我們自己來認識，並重建台灣藝術史，成為世界藝術史的重要拼圖。

洪鈞雄先生表示，自己年事已高，對於父親留下的作品與文物雖有濃厚情感，「卻深覺不能捨不得，收藏了這麼多年，覺得很驕傲，每次看著畫，也都感覺爸爸在跟我講話，但爸爸的東西，應該讓它回台灣！」

(中時電子報)