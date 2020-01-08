伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼的葬禮，七日在他的故鄉-東南部的城市克爾曼（Kerman）舉行，數十萬民眾湧入表示哀悼，現場擠得水洩不通。不幸傳出人群踩踏的慘劇，死亡人數不斷攀升，截至八日凌晨，已有56人確定罹難，超過210人受傷。

伊朗緊急服務負責人庫立凡(Pirhossein Kolivand)說明:「今天來弔唁的民眾真的太多，現場癱瘓而且發生了推擠踩踏的事件，喪禮不得不延後舉行。而有些參與的民眾，不幸在人群踩踏意外中身亡。」

蘇雷曼尼喪禮踩踏意外造成56人死亡。(圖/路透社)

這場意外讓伊朗仇美的情緒更加高漲，喪禮現場到處都能聽見民眾詛咒美國的情緒性字眼，認為一切的災難都要歸咎於美國。伊朗革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米(Hossein Salami)揚言對美國報復:「我們要讓美國嘗到慘痛的教訓。」

伊朗最高國家安全委員會官員夏卡尼(Ali Shamkhani)提出的13套報復劇本，聲稱「即使最弱的一套，也足以成為美國人歷史性的夢魘。」

歐洲戰略分析師指出，這些劇本的恫嚇意味強，然而伊朗應會避免與美軍正面交鋒，而是採用非傳統、非對稱戰術，例如游擊戰或代理人戰爭。

(中時電子報)