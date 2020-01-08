好市多正式施行停車收費新規之後，有人表示支持這項新規，理由是因為少了很多把停車位當自家車位使用的人。不過，近日有一名女網友卻發現困擾，因為她只想專程到好市多買一包195的小蘇打粉而已，她為了想要免費停車，必須衝進商場內秒抓要買的東西後迅速離開，否則就要付100元停車費了。原PO發文抱怨停車收費新規，沒想到卻意外引起網友一面倒炮轟。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，她去汐止好市多購買朋友推薦、正在折扣特價一包195元的小蘇打粉，當她停好車，進入賣場前突然看到了公告規定，她發現只有好市多停車只提供消費者前30分鐘免費，超過就以每小時100元計費。

因為原PO要買的一包小蘇打粉不到500元，沒有符合「消費滿500元才有折抵3小時」的停車條件。她為了免費停車，必須趕在30分鐘內結帳，她說自己當時就只能抱著6公斤重的小蘇打粉快速結帳後離開好市多，這因此讓她忍不住吐槽「搞得像馬拉松比賽！」

原PO說她根本無暇一邊逛一邊看其他的商品，因此她上網 PO文詢問其他網友，「30分內沒買滿500元，就得付100元的停車費會不會太浮誇？還是好市多是在拒絕沒買500的客人？」

原PO強調自己「不是不願意付停車費」，她也「支持沒消費就付停車費」，但她認為「難免有時候只想專程進去賣場內補一個貨，然後就離開的狀況」，而通常這種情況沒有符合「消費滿500元才有折抵3小時」的停車條件。也是因為這一點因素，讓原PO文勸大家買不到500元就不要去汐止好市多了，否則就要付「1小時100元」的停車費，讓她直呼「太誇張了！」

抱怨文一PO出來後，吸引許多網友來留言，意外引起一面倒的人說「說真的啦，買不到五百塊很難！會覺得一百元停車費太高的人也真的不適合去Costco」、「羨慕你了，我進好市多從來沒有消費2000以下出來過...」、「真心覺得…為了包折價50的蘇打粉，不如去家樂福之類的量販店買」。

還有許多人說「快剪卡！快」、「收費很合理啊！使用者付費呀！」、「本來就該是這樣！否則一群人當免費停車場在使用，讓真正需要停車的消費者反而停不到位子」、「臉腫的」。

原PO發文抱怨停車收費新規，沒想到卻意外引起網友一面倒炮轟。（圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

(中時電子報)