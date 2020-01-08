美國總統川普本周二在首府華盛頓向路透社記者表示: 他會遵守國際公法，在後續軍事行動中，避免攻擊伊朗的文化遺產。

上週六川普發表談話時透漏，美國已經鎖定伊朗的重要設施作為攻擊目標，其中包含52座文化遺產，一旦開戰必定讓伊朗損失慘重。

這樣的恫嚇已經違反了國際公約，不惜攻擊文化設施的言談也讓全球輿論四起。

川普收回他先前關於破壞文化遺產的發言，但對伊朗的強硬威脅仍不示弱。他表示若伊朗向美國發動攻擊，美國一定會全力反擊。

(中時電子報)