川普收斂 承諾不會攻擊伊朗文化遺產 05:502020/01/08 中時電子報 翁士博 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 川普承諾不會攻擊伊朗文化遺產。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普本周二在首府華盛頓向路透社記者表示: 他會遵守國際公法，在後續軍事行動中，避免攻擊伊朗的文化遺產。 上週六川普發表談話時透漏，美國已經鎖定伊朗的重要設施作為攻擊目標，其中包含52座文化遺產，一旦開戰必定讓伊朗損失慘重。 這樣的恫嚇已經違反了國際公約，不惜攻擊文化設施的言談也讓全球輿論四起。 川普收回他先前關於破壞文化遺產的發言，但對伊朗的強硬威脅仍不示弱。他表示若伊朗向美國發動攻擊，美國一定會全力反擊。 (中時電子報) #川普 #伊朗 #美國 #文化遺產 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 性感女主播出書爆料 川普曾約她到辦公室接吻 21:122020/01/04 國際 美國太空軍成軍 04:092020/01/05 專題周報 秒鎖定！川普非要他的命 14:252020/01/05 國際 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 恐觸戰爭罪！川普嗆轟炸伊文化遺產 15:432020/01/06 國際 美眾院出招 限制川普動武 04:102020/01/07 全球財經 大翻轉！波頓同意彈劾作證 川普恐完蛋？ 10:512020/01/07 國際 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 00:032020/01/08 國際 川普彈劾案 波頓鬆口願作證 04:102020/01/08 國際大事 國際熱門新聞 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 - 國際 將領喪禮踩踏意外 死亡增至56人 伊朗要美國血債血還 - 國際 川普收斂 承諾不會攻擊伊朗文化遺產 - 國際 被問楊蕙如下落 謝長廷：她與李佳芬一起看球 - 國際 伊朗最高領袖：報復美國交由軍隊公開進行！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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