CTWANT 政壇內幕》冷挺韓國瑜 旁觀黨內逼宮 侯探長佈局揭密

選前最後一個「超級星期天」（1月5日），新北市街頭鑼鼓震天，國民黨總統候選人韓國瑜合流立委候選人邱烽堯車隊，前往中和區的故鄉「壽德新村」掃街拜票；接著轉往板橋第一體育場，參加立委候選人柯志恩及林國春的造勢活動。就在母校海山國中旁的舞台上，韓國瑜承諾未來當選總統，一定會改革國民黨，讓支持國民黨成為一種驕傲。

韓國瑜前腳才走，新北市長侯友宜緊接著也來相挺同是警界出身的林國春，傍晚再陪柯志恩掃街拜票。同一天都在新北市助選，侯友宜和韓國瑜依舊上演「王不見王」戲碼，雙方各自在政治舞台上拚搏。

2018年底縣市長選舉中，新北市長侯友宜與當時參選高雄市長的韓國瑜並稱「漢子」和「禿子」，兩人都是國民黨內人氣王。然而，自從去年4月韓國瑜宣布競選總統後，兩人形影卻若即若離，即便到了選前最後一個「超級星期天」，雙方都在新北市為立委候選人掃街拜票，仍持續保持「王不見王」狀態。

韓國瑜回板橋為立委候選人柯志恩造勢宣傳。（圖∕報系資料照）

事實上，政壇盛傳「警而優則仕」的侯友宜，穿梭在各流派之間，卻不過於涉入宮鬥，就是為了塑造「超越藍綠」的形象，謀求政途再創巔峰，只是，想順利通過這場政治期中考，還真的需要大智慧。

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(中時電子報)