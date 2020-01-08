前台中市長林佳龍上屆為拚競選連任，宣稱推動綠電就可大幅降低PM2.5，砸下60億元推動「外埔綠能生態園區」，但園區如今營運已7個月，不但連電業執照都未取得，去年底還被審計部揪出8大嚴重缺失；更扯的是，為收集全市廚餘發電，林佳龍還豪擲近1億元購買廚餘桶，但市民卻直斥品質比五金行買的還爛甚至更貴，根本是浪費納稅人的錢。
本月2日中午12點，本刊記者來到台中外埔綠能生態園區，詢問廠長吳清堂關於發電進度，吳男尷尬的說「我們公司還沒拿到電業執照，所以不能進行發電。」至於為何進度延宕？吳男則支吾其詞，說不出個所以然。
生質能源電廠內的發電主力來自氣化發電，而該技術早在90年代就相當成熟，林佳龍卻利用發展綠能的口號，發展還不成熟的廚餘厭氧及燃燒稻稈發電，卻要台中市民跟市府員工一起承擔。
據了解，因為光是代電廠清運廚餘及載送稻稈所需的人力物力費用，市府每年就要多付2億8千萬元，若以這份25年的長約來看，一共要多花60多億元填補這個錢坑。
不但如此，承包的禾山林公司只需負責出資5億元蓋廠房跟後續25年營運，但發電的燃料來源全由中市府安排稻農收割後的稻稈、以及家戶收集的廚餘「免費供應」，賺的錢還要拿走8成。
台中市前環保局長白智榮回應，此案是全國首推，初期成果本就無法立竿見影，「拿這個來批評太不厚道」。且有編列資源回收獎金，加上清運本是環保局負責，怎會扯到是免費用公僕辦事？循環經濟是趨勢，許多配套仍可再修正，絕非外傳的圖利廠商。至於廚餘桶採購一案，當初也是依法行事。
承包商山林水總經理廖宗銘表示，電業執照已送件，今年6月應可取得；稻稈潮濕而不能發電技術問題，已找人向外求援。
現任台中市環保局副局長陳政良回應，合約根本沒寫缺失怎麼認定，只能到時再開會討論，且合約只寫得連續3年內且有3件重大缺失才可解約，現在也不知道怎麼辦。台中市新聞局長黃國瑋回應，若3年合約一到，是否要修訂契約，市府會再檢討。
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(中時電子報)
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