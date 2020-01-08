CTWANT封面故事》李沛旭掰了蔡淑臻 溫馨接送嫩妹狂曬新戀情

李沛旭和蔡淑臻2010年因合作《犀利人妻》擦出愛火，愛情長跑8年，去年3月卻傳出情變，當時李沛旭在臉書貼出「對妳的疼愛是手放開」等文，蔡淑臻則絕口不提「分手」。但有讀者爆料，李沛旭去年9月便經常在IG的限時動態上，和一位長髮妹放閃，直接稱對方為「對的人」，本刊也直擊李沛旭溫馨接送一名長相甜美的膨皮嫩妹，感情狀態似「現正熱戀中」。

長髮嫩妹一個人在藥妝店閒晃，化著淡妝的她看得出膚質很好。（圖／本刊攝影組）

去年八月底，有媒體直擊李沛旭與蔡淑臻在台北市信義商圈約會用餐，互動宛如老夫老妻，餐後開車一同返回新北市林口住處，但此後，兩人便未再被發現同框。近期李沛旭全心投入健美運動界，鮮少以藝人身分露臉。

一月四日下午二點半，本刊直擊李沛旭駕駛一輛白色福斯轎車離開住處，前往林口一處住宅社區。沒多久，一名手拎皮包，身穿長裙、外套的長髮膨皮嫩妹上車，但不是與他交往多年的女友蔡淑臻。幾分鐘後車子開到鬧區，女生下車時一臉燦笑，獨自走到附近的藥妝店，李沛旭則耐心在路邊等候，接著再送女生到便利商店領取包裹。到了下午三點十三分，短暫的採買行程結束，李沛旭開車送女生回住處後，便獨自到健身房運動，傍晚五點半左右回家休息。

2人在嫩妹家樓下聊了6分鐘後，女方才笑著和李沛旭飛吻道別。（圖／本刊攝影組）

晚間七點十九分，李沛旭再度開車去接嫩妹，直到晚間九點三十四分才送女生回到住處。二人在車上待了六分鐘後，女生從副駕駛座下車，臉上洋溢著甜美的笑容，依依不捨地對著車上的李沛旭說話，進門前還疑似向對方送上飛吻，一天上演二回溫馨接送情，令人好奇李沛旭與嫩妹的關係。

載嫩妹採買的任務結束後，一身輕裝的李沛旭準備去健身房報到。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)