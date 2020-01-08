波多黎各本周一到周二間發生了數起強震，其中最大規模6.4，為102年來波多黎各遭遇最嚴重的大地震，總督瓦達·巴斯克斯·格蕾絲德(Wanda Vazquez)隨即宣布緊急狀態，並派遣國民警衞隊救災。

目前災害造成一人死亡，發電廠損毀，全島大停電超過11小時，346人無家可歸，30萬人無飲用水，在南部的許多房屋完全倒塌。

波多黎各102年來最嚴重地震，南部許多房屋倒塌。(圖/美聯社)

波多黎各是屬於美國領土的一個自治邦。總督表示，宣布緊急狀態後，美國聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency, FEMA)將會介入救災，提供緊急援助。

佛羅里達州的兩位參議員及波多黎各的眾議院代表，皆已向美國總統川普請願，要求給予援助。白宮副發言人茱德·德埃爾(Judd Deere)表示，川普已知悉強震的災情，指示部會與波多黎各官員合力賑災。

波多黎各從去年12月28日起，接連發生超過一百起地震，包含10起規模4.0以上的地震，本周一發生規模5.8的地震，週二更遭遇6.4的強震和兩起5.6的餘震，為百年來規模最大的地震。上一次強烈地震是1918年10月11日，規模7.3並且伴隨海嘯，奪走116人的性命。

波多黎各近年天災頻傳，2017年強烈颶風造成3000多人喪生，經濟損失慘重，至今都還未能完全恢復，對於負債累累的波多黎各政府來說，無疑是雪上加霜。

(中時電子報)