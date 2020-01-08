伊朗復仇！美軍駐伊拉克軍事基地遭10枚火箭轟炸 07:412020/01/08 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美軍駐伊拉克軍事基地Al-Asad資料照。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間今（8）日稍早，美軍在伊拉克的軍事基地Al-Asad日遭10枚火箭轟炸，伊斯蘭革命衛隊已宣稱是攻擊主謀。 (中時電子報) #美軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 長征五號撥雲見日 04:092020/01/05 論壇廣場 準備應戰！美曝伊朗報復時間點 11:242020/01/05 國際 奧地利外交部遭重大網路攻擊 不排除他國所為 15:002020/01/05 國際 三節赴離島慰問 應可取消 01:062020/01/06 政治要聞 伊拉克首都遭6枚火箭攻擊 至少6人受傷 10:182020/01/06 國際 美軍遭伊拉克轟出去 川普嗆：將祭前所未見大制裁 09:102020/01/06 國際 金正恩生日臨近 美軍機再度空中偵察北韓 16:562020/01/06 國際 青年攻擊肯亞美軍基地 6飛機遭摧毀 21:142020/01/06 國際 美斥陸阻安理會 陸：防止事態升級 12:252020/01/07 兩岸 美伊衝突 恐分散陸俄競爭布局 04:102020/01/08 國際大事 國際熱門新聞 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 - 國際 將領喪禮踩踏意外 死亡增至56人 伊朗要美國血債血還 - 國際 川普收斂 承諾不會攻擊伊朗文化遺產 - 國際 反擊美國 伊朗國會批准「嚴厲復仇」議案 - 國際 美軍第82空降師開赴中東 士兵：要打仗了 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。