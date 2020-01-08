華固(2548)昨晚舉行成立30週年慶，席開37桌，董事長鍾榮昌表示，2019年營收逼近200億元，創30年來最高的紀錄，他笑著說，2019年度發放的股利會比2018年更好。公司資本額越來越大，未來將做大型的個案，找個3000~5000坪土地來蓋都沒問題，由於雙北尋找土地困難，未來購地將著眼在桃園以北的地區。

華固成立滿30年，鍾榮昌感性的說，人會老、生命有限，但企業公司可以長長久久的永續經營，全球有不少百年企業，未來的30年，華固將持續活力及動力，找精華土地蓋精緻的大樓，讓品牌力更強，累積正向能量，讓公司未來更美好。

對於今年房市看法，鍾榮昌指出，目前大選讓市場比去年同期有冷卻一點，不過這是短暫的影響，開春後市場主流仍以自用首購為主，預期今年仍將是價穩量增的1年。他直言，去年全年度推案熱潮高漲，業者還是要思考各地的供需問題，若順利去化代表市場仍OK，否則將會有供應量太大的疑慮。

在房價方面，鍾榮昌說，房地產業本上還是要看市場的供需，今年仍將以個案表為主，若是供給少的地區預期房價將會緩步上揚，但供給量大的地房，恐怕會有壓力。

華固明年推案重心放在廠辦市場，預期將推出四筆個案，包括北市科、內科、新莊、中和，累計總銷將逾200億元；在住宅方面，因土地難尋，僅會推出一筆總銷50億元左右住在江翠的個案，預計將會在329檔期推出。

30年來華固打造近70個建案，興建出158萬平方米樓地板面積，累積1545億業績。鍾榮昌自豪的說，公司連續5年賺進一個股本、外資持股逾30%，在營建業中屢創佳績，30年前創立公司時僅有5位員工，5000萬資本額，現在資本額已達166億元，已成為有一定規模的公司，未來仍將秉持尊人、敬事、愛物的三大原則繼續堅持下去。

(時報資訊)