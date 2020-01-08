東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)108年12月單月合併營收新台幣1.86億元，年增8.42%，月增1.13%，創單月歷史新高；第4季合併營收新台幣5.55億元，年增14.35%，季增11.27%，創新高；108年累計合併營收新台幣19.77億元，年增13.37%，也改寫歷史紀錄。法人表示，泰昇月營收已連四個月創高，營運動能續強，看好今年可望再寫新猷。

泰昇表示，108年12月適逢旺季且隨著年關將近，市場拉貨力道逐漸增強，帶動公司營收逐月走高，已連續四個月改寫營收新高。

展望今年，除了越南、柬埔寨、泰國及緬甸等東協主要市場將隨著經濟穩定增長帶動紙尿褲市場持續高速發展之外；去年第四季新上市高毛利產品成人復健褲及女性衛生棉將逐步拓展市場，預估將為今年營收及獲利成長帶來新動能，另公司將加強研發動能推出綠能環保無毒高附加價值新產品，進攻高端歐美新市場。整體而言，公司將維持往年步調持續高成長。

法人指出，泰昇去年第4季營收如預期創新高，並在原物料成本下滑及高毛利產品加持下，預估毛利率也將優於第3季，合理推估第4季獲利將有亮麗表現創歷史新高。另泰昇處東協高潛力市場估計2020年營運將持續增強，且毛利率可望繼續走高，因此看好泰昇今年營運將續創新高。

(時報資訊)