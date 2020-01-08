網傳桃園市第二選區國民黨立委候選人吳志掦，告急文宣上有張善政、李鴻源、郭台銘、郝龍斌、謝龍介、周鍚瑋、廖正井、朱立倫、許明財、羅智強甚至連親民黨的前立委鄭金玲都有，獨獨不見自家總統候選人韓國瑜。消息一出，引發討論，網友直言「這樣子不行」。

網友在PTT論壇發文《吳志揚的告急文宣》，寫道：「昨天收到吳志揚競選團隊送的小饅頭和文宣，閒著沒事就啃著饅頭看文宣，文宣背後有好多人的推薦，有張善政、李鴻源、郭台銘、郝龍斌、謝龍介、周鍚瑋、廖正井、朱立倫、許明財、羅智強，連親民黨的前立委鄭金玲也有。」

發文網友進一步指出：「但好像少了一個人吧！我說志揚兄這樣子不行，人家好歹也是你國民黨的總統候選人啊！連照片、名字都沒有。」

本文討論熱烈，其他網友紛紛回應：「因為選的不是他的地盤啊」、「在桃園都能告急」、「當過縣長連任失败，選立委現告急」、「哈哈笑死他是我選區的」、「這些老人還在用20年前老招，落伍了」、「楊梅已經是桃園深藍區，鋼鐵粉聚集之處」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)