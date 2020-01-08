駐日代表謝長廷說，楊蕙如和韓國瑜妻子李佳芬曾一起在東京看棒球賽，對此國民黨候選人韓國瑜陣營嚴正否認，並痛罵謝長廷公然說謊，非常可恥。看不慣謝奸巧無下限，資深媒體人李豔秋在臉書揭真相，諷「他竟然有本事變造，不愧是網軍之父啊！」

圖為資深媒體人李艷秋。(摘自李豔秋臉書)

李艷秋在臉書上分享楊蕙如臉書的截圖。（圖擷自「李艷秋的新聞夜總會」）

駐日代表謝長廷說，他跟卡神楊蕙如上次見面的時間是去年東京世界12強棒球賽，但是那次楊蕙如沒有跟他一起看球，而是跟韓國瑜的太太一起看。說到這，謝長廷還頓一下，眨眨眼說，很多事情不要講，好不好？

李豔秋在臉書上表示，開玩笑！選舉剩72小時，如果楊蕙如跟韓國瑜家這麼麻吉，如果養楊蕙如的不是謝長廷和民進黨，而是韓國瑜，當然要一棒打死韓國瑜啊！怎麼能不講呢？謝長廷這時耍什麼厚道呢？

李豔秋認為，這種事問當事人最清楚了。喔！李佳芬說了不算，要跟楊蕙如對質才行，只不過現在楊蕙如因為當謝長廷的網軍帶風向，逼死外交官的事沒了，已經人間蒸發了，還好還好，臉書上有個叫楊蕙如的，還真的記載了去年東京球場看棒球時，與李佳芬的互動，趁她還沒刪文，截個圖，大家一起瞧瞧。

『11/16 旁邊經過一群人，原來是韓導老婆肛肛好！結果我和一堆陌生人此起彼落一直喊「小英凍蒜！」「蔡英文凍蒜！」

11/16楊蕙如在Tokyo Dome Watching Baseball 哇靠～李佳芬坐我附近！剛剛有其他觀眾在喊「政客滾開」！好慘喔～』

哇哩咧！你沒看錯，也不是眼睛業障重，這就是楊蕙如在臉書上對李佳芬的用詞，這樣還能跟李佳芬『一起看球』？

李豔秋說，如果你以為這樣就可以證明謝長廷胡說八道？錯了！謝長廷隨後又發文，說『楊蕙如和李佳芬在東京巨蛋同場看球是客觀可以證明的事實，有什麼好否認的？何必急著否認？』

所以，謝長廷眨著眼，含沙射影只是證明一件事：李佳芬和東京球場上萬人一起看球，其中有楊蕙如。

質疑，「謝長廷臉書上使用的楊蕙如臉書截圖，跟我截的圖不一樣嘢！他竟然有本事變造，不愧是網軍之父啊！」

李豔秋最後說，本以為奸巧已是極致，竟然無下限，真是見識了！謝長廷處心積慮想跟楊蕙如裝不熟，太晚了！想到民進黨繼續執政，謝長廷們就可以繼續做大官，她呼籲善良有是非的朋友，「讓我們彼此眨眨眼，這些事，一定要講，而且要大聲的講！」

謝瞎扯卡神和李佳芬一起看球？韓嗆：該檢討自己

(中時電子報)