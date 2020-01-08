藝人杜力來台定居16年，幽默風格讓他成為綜藝節目常客，隨著2020大選即將到來，讓他感受到台灣人對選舉的熱情和積極參與，不過這讓他不禁抱怨飽受韓國瑜拜票電話所苦，無奈表示：「你可以不要再打給我嗎」？

杜力昨天在臉書發布影片，先是語重心長表示：「台灣朋友我現在有些話要跟你們講，我很愛台灣，我待在這裡已經16年了，我感覺我真的是台灣人」，接著話鋒一轉：「如果韓國瑜再打電話給我，跟我說我要投他一票，我一定會生氣」，隨後便解釋原因：「不是沒有支持韓國瑜，或是支持蔡英文，主要是自己沒有投票權，你打電話給我個屁，沒有用」，更不忘再三強調：「你可以不要再打給我嗎」。

杜力影片。（影片／杜力 Dooley臉書）

對此網友也紛紛回應：「我也接到了他的電話！超級生氣」、「讓我接到一定比你更生氣」，不過也有人提出疑問：「你可以申請阿，就不用以為你好像是個台灣人」、「問題是你在臺灣十六年了，臺灣都沒有給你身份」。

(中時電子報)