蔡英文總統的博士論文屢遭質疑，距離總統大選投票剩不到三天，追查蔡論文不遺餘力的資深媒體人彭文正再出招，昨天接受國際權威媒體《紐約時報》專訪，說明蔡英文的論文爭議，以及回應若被政府指控是假新聞的因應方式。

美國大報《紐約時報》最新刊登一篇有關台灣總統大選的文章，內文有一段是訪談知名節目主持人彭文正。彭文正表示，這次的訪問，除了針對「蔡英文學歷造假事件」外，彭也回應有關被府方指控假新聞的相關事件。

據彭P主持節目《政經關不了》所屬《政經傳媒》報導，在本周投票前，政界人士和媒體仍在質疑蔡英文的博士論文是否屬實。而彭文正在每天都會開播的YouTube節目上，揭露了相關訊息。

彭文正在訪問中強調，他「曾經支持蔡英文，並為她當選台灣女總統而感到自豪」。但如今他和學者團持續追查蔡英文的「論文」真假，而遭總統府提告。《紐時》詢問，是否擔心被塗抹為假新聞，彭文正回應，「讓新聞與虛假新聞相互競爭，我相信大多數人並不愚蠢。最終，真相總會大白」。

《紐約時報》稱，《政經關不了》節目內容受到亞洲部分地區媒體的關注與報導，讓有關蔡英文論文的資訊已在亞洲的中國大陸流傳。目前擁有為數17萬多的追蹤訂閱人數。

此外，有一個人數高達175人的華人博士團，今下午2點也會在台大校友會館提出對蔡英文博士論文以及學位之爭議，預計提出3大疑點。

(中時電子報)