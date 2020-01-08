雞蛋內含有豐富的優質蛋白質及維生素，又很容易取得，卻有些人認為，感冒、腹瀉的時候吃蛋，會使病情加重。不過營養師表示，這是錯誤的觀念，生病更應補充蛋白質，增強免疫力，但若對蛋過敏或嚴重腹瀉，建議先別吃，盡速就醫。

老一輩的人說生病不能吃「發物」，也就是富含營養、具刺激性的食物，像雞蛋、蝦子等，因為會使病情加重，但根據《爆炸營養課堂》報導，營養師彭鑫蕊表示，「發物」並非是專業用語，且在營養學上也沒這個概念，而感冒的時候，適量補充蛋白質，反而會更有元氣抵抗病毒，而雞蛋富含優質蛋白，當然也適合在感冒的時候吃。

此外，在輕微腹瀉與食物中毒的情況，也能吃蛋，補充蛋白質，增強免疫力。但若腹瀉的原因是對「雞蛋過敏」或是腹瀉狀況嚴重，建議這類人就醫後詢問醫生再吃，而雞蛋的烹煮方式眾多，建議在感冒、輕微腹瀉和食物中毒等狀況時，選擇較清淡的方式，像是水煮蛋、蛋花湯等。

(中時電子報)