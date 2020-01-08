智伸科(4551)2019年12月合併營收為4.45億元，年成長18.94％；第4季合併營收13.56億元，年增16.86％，創單季營收新高；累計2019年合併營收首次站上50億元，達50.14億元，年增13.32％，亦創歷年新高。

2019年智伸科汽車事業部自2018年接獲的缸內直噴引擎(GDI)系統相關零組件及汽油高壓泵浦本體新訂單，在第4季汽車傳統產業旺季的帶動下，帶動第4季營收創高。

2020年受惠於新車應用GDI系統滲透率提升，另外醫療、電子兩大事業部的業績表現也呈穩定成長，尤其高端醫材零組件新產品腹腔微創手術器械的相關需求持續增溫，都有助於公司今年營運表現。

此外，智伸科去年11/19臨時股東會，通過以發行新股方式併購旭申國際，成功打入Tesla電動車供應鏈，未來在接單綜效上將有所突破，今年正式換發新股後，併購效益將立即顯現在財報上，2020年營運將呈現跳升。

(時報資訊)