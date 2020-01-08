金管會公布2019年11月第2次申請增設國內分支機構核准名單，相較於5月首次申請首見無國銀提出情況，此次有北富銀申設8家分行、中信銀申設1家分行，並均獲准設立，北富銀也成為重新開放申設分行以來，單次獲准設立最多家分行的銀行。

金管會過去為鼓勵金融機構整併、改善經營體質，2004年曾凍結銀行申設分行、直至2007年5月才重新開放，2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有多餘增設額度。2017年10月進一步將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出申請。

金管會表示，北富銀申請在桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、雲林縣、台東縣等地共增設8家分行，中信銀則申請在新北市增設1家分行。經考量近期分行裁撤情形，並衡酌整體經濟金融發展情勢、城鄉均衡發展及申請銀行財業務狀況後，決定全數核准。

金管會指出，北富銀目前共有127家分行，按規定需在1年內完成上述8家分行設立。同時，北富銀也是金管會重新開放申設分行以來，單次獲准設立最多家分行的銀行。先前單次最高紀錄，為2018年5月核准上海商銀申設增設3家分行。

據金管會統計，2017年核准國銀增設24家、裁撤14家分行，2018年核准增設15家、裁撤15家分行，去年則核准增設11家、裁撤6家分行。截至去年11月底，國銀分行家數為3404處，若至年底未再減少，則可望終止連4年減少態勢。

信用合作社方面，金管會表示，此次無信用合作社提出申請。不過，前年11月已核准新竹一信增設桃園中壢分社、淡水信合社增設新北三重分社，去年5月核准花蓮二信、彰化鹿港信合社2家，在可經營業務區域範圍內各增設1處分社。

(時報資訊)