《半導體》昂寶-KY今暫停交易，待重訊說明 08:012020/01/08 時報資訊 王逸芯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心昨(7日)晚公告指出，昂寶-KY(4947)因有重大訊息待公布，故自今(8)日起暫停交易。 市場猜測，昂寶-KY暫停交易恐和整併有關，而昂寶-KY預計於今日下午17時30分召開重大訊息說明會。 昂寶-KY去年受到大陸電源管理晶片產業殺價競爭，導致營運不如預期，累計去年前三季營收33.86億元、年減8%，累計前三季淨利4.51億元，年減近3成，毛利率40.3%。 (時報資訊) #預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 不再只賣華為 海思公開售晶片 04:092020/01/04 焦點新聞 高通寶座不穩 聯發科急起直追 04:092020/01/04 焦點新聞 擺脫華為專屬 海思對外銷售晶片 04:092020/01/04 全球財經 《熱門族群》NOR Flash看漲，旺宏、華邦電勁揚 10:172020/01/06 財經 《生醫股》營運動能不佳，精華乏力 10:512020/01/06 財經 國票投顧：元月指數11,850～12,400點 11:302020/01/06 財經 《水泥股》嘉泥沖繩飯店、月子中心添薪柴，今年營收看俏 13:072020/01/06 財經 財政部南區國稅局：買賣股票要繳證交稅 15:432020/01/06 財經 櫃買108年度IRS交易系統成交金額前三名：永豐銀、台新銀、富邦銀 18:192020/01/06 財經 工研院表揚傑出「卓越桂冠講師」 11:532020/01/07 財經 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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