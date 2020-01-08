櫃買中心昨(7日)晚公告指出，昂寶-KY(4947)因有重大訊息待公布，故自今(8)日起暫停交易。

市場猜測，昂寶-KY暫停交易恐和整併有關，而昂寶-KY預計於今日下午17時30分召開重大訊息說明會。

昂寶-KY去年受到大陸電源管理晶片產業殺價競爭，導致營運不如預期，累計去年前三季營收33.86億元、年減8%，累計前三季淨利4.51億元，年減近3成，毛利率40.3%。

(時報資訊)