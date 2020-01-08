街口金融科技規畫推出台版餘額寶「街口託付寶」，但主打可用電支帳戶申購街口投信基金、宣稱保證收益等廣告內容，再度踩中金管會監理紅線。金管會對此重申，在同意修正基金信託契約前，街口支付不能辦理基金代收付業務，若違規最重可撤銷街口投信執照。

街口集團2日打出「託付寶」廣告，宣稱可用電支帳戶買街口投信基金、保證年收益1.5％等內容再度惹議。雖然街口投信3日聲明廣告由街口金融科技刊登、並未違規，但隨後因證期局6日赴街口投信調查，引發街口執行長胡亦嘉不滿，再度槓上金管會。

證期局副局長張振山表示，投信發行的新台幣計價基金，雖然在去年12月5日准許電支機構可提供代收付服務，但投信業者必須先修正基金信託契約、經金管會同意後才可上路。且按投信業管理規則規定，也不能直接或間接標榜「保證收益」等內容。

張振山指出，街口投信的基金尚未完成信託契約修改，在未獲金管會同意修改前，街口支付不能提供相關基金代收付業務。同時，即使廣告是街口金融科技刊登，但街口投信與合作機構的進行的活動內容若違規，金管會仍可依規定處分，最重可廢止街口投信執照。

街口集團預計今（8）日將舉辦「託付寶」產品發布會。張振山表示，胡亦嘉昨（7）日下午已親赴金管會，承諾一切業務都會合規，金管會則明確示警「託付寶」有法律風險與疑慮，若屬於創新業務，應進入監理沙盒實驗或申請試辦業務。

(時報資訊)