高通宣布，推出了用於車載和路側設備(RSU)的全新高通C-V2X參考平台，充分利用蜂巢式車聯網(C-V2X)的全球動能，並為滿足車輛和路邊基礎設施中道路安全和行動應用相關需求，高通C-V2X參考平台通過提供運算能力提供全套4G和5G無線和C-V2X解決方案，從而完善C-V2X通訊解決方案，有利於加速C-V2X車載系統和路側設備於美國和全球部署。

高通產品管理副總裁Nakul Duggal表示，隨著不斷推動連網汽車C-V2X解決方案，高通更優先開發全面性C-V2X車載設備(OBU)汽車平台，而高通現在正將這些解決方案擴展到路側基礎設施，利用高通C-V2X參考平台，提供C-V2X連接、4G和5G無線連接以及預先整合高通Aerolink技術的應用程式處理的解決方案，高通專屬的V2X安全性以及簽章和疊層，使高通業界領先的完整設計聯網汽車和路側設備平台易於快速開發和部署。

C-V2X在全球與5G兼容，並可輔助其他先進駕駛輔助系統(ADAS)傳感器，高通從2017年1月的首次展示，2017年和2018年在歐洲、美國、韓國、日本、澳洲的早期活動，到2019年11月在大陸的展示，高通已與全球汽車和其他運輸產業的領導者合作，進行廣泛的測試和探悉C-V2X的優勢和功能。

展望C-V2X於車輛和基礎設施的發展，Snapdragon 4G和5G平台具有同步C-V2X短程和遠程連接，其中Snapdragon 4G平台可提供LTE廣域通訊，而Snapdragon 5G平台可提供sub-6 GHz 5G通訊。高通利用Snapdragon汽車無線平台和C-V2X解決方案，與全球領先的汽車製造商、道路營運商、基礎設施和技術公司合作，示範了C-V2X技術的優勢和技術成熟度，包括於美國、德國、法國、義大利、西班牙、比利時、英國、葡萄牙、奧地利、盧森堡，以及中國、日本、韓國和澳洲進行測試與示範。

(時報資訊)