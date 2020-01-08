王瞳去年與男星馬俊麟合作後假戲真做，遭馬妻梁敏婷提告侵害配偶權，求償新台幣400萬元，雙方去年11月4日首次對簿公堂，馬妻提出4大鐵證，讓王瞳再次被推上輿論的風口浪尖。雖然1月6日就是王瞳與馬妻「二次抗戰」的開庭日，不過王瞳的心情似乎不受影響，近日還被本刊發現她與艾成相揪張芸京「三人行」，深夜嗑鍋長達4小時。

參加佈道會前，艾成獨自在場館後門內心喊話。（圖／本刊攝影組）

王瞳捲入不倫戀後，她的男友艾成雖然坦言兩人感情轉淡，但仍選擇不離不棄、相挺到底。去年十二月二十八日晚間近七點，本刊發現艾成現身台北科技大學中正館的後門，準備參加館內的教會佈道會，只見他時而眼神空洞地看著遠方，時而拿起手機看似自拍，甚至還振起手臂，展現出教徒的虔誠樣，不知道是不是在為自己和王瞳祝禱。

活動結束後，艾成、王瞳、張芸京和同行教友聊得不亦樂乎。（圖／本刊攝影組）

3人搭車到火鍋店續攤，王瞳先進店內，艾成則與張芸京一起把行李拖進去。（圖／本刊攝影組）

晚間十點五十三分活動結束，艾成和同教會的王瞳、張芸京一起步出場館，一行人在路邊開心拍照聊天後，向其他友人道別，三人共乘計程車，十分鐘後在藝人KID經營、位於市民大道四段的火鍋店停下。車子剛停妥，後座的王瞳不等他人，便兩手空空地走進店內，在副駕駛座的艾成則化身挑夫，忙著跑到後車廂取行李，與隨後下車的張芸京合力將數個行李箱推進火鍋店，選在靠窗的位置入坐。

王瞳與艾成並肩而坐，多次被男方逗得哈哈大笑，心情非常好。（圖／本刊攝影組）

經歷前陣子的風風雨雨，王瞳與艾成這對患難鴛鴦，感情似乎反而愈來愈深厚，兩人若無其事地並肩而坐，沒多久又有二名男性友人前來會合。用餐期間，小倆口不時交頭接耳，聊得不亦樂乎，王瞳一掃官司纏身的陰霾，不時面露嬌羞或仰天長笑，看得出心情非常好，身旁的艾成則露出滿足的神情，同桌的友人頓時全成了電燈泡。

吃飽喝足的艾成，獨自到櫃台掏錢買單。（圖／本刊攝影組）

深夜零點三十六分，艾成獨自到櫃台買單，原以為大夥兒吃飽喝足後便會分道揚鑣，沒想到心情大好的他們，結帳完還捨不得道別，聊到了二點多才起身步出店外。這回艾成先行搭車離開，王瞳和張芸京則共乘小黃回家，中途張芸京下車，王瞳再乘車返回內湖的住處。

眾人步出火鍋店後，艾成獨自離開，王瞳與張芸京則繼續與友人聊天，直到清晨2點多才搭計程車返家。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)