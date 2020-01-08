美國總統川普高調「斬首」伊朗二把手將領蘇雷曼尼，引起中東局勢動盪，美方隨後在伊拉克增兵，緊繃局勢上升。不過伊拉克總理表示，川普一面要他與伊朗斡旋，一面卻又下令狙殺蘇雷曼尼，且蘇雷曼尼遇害時是要談判降低區域緊張，直接打臉川普所謂「謀劃攻擊」一說。

雖然川普先前在推特上表示蘇雷曼尼「早就該死」，且他正準備要對更多美國人下手，不過據英國「每日郵報」報導，伊拉克看守總理馬蒂（Adel Abdul Mahdi）告訴國會，3日在巴格達國際機場遭美國無人機狙殺的蘇雷曼尼，其實是來伊拉克協商如何降低伊朗與沙烏地阿拉伯間緊張情勢，且川普還在巴格達美國使館遭親伊朗分子攻擊後，要他協助與伊朗斡旋。

馬蒂向國會表示，對川普一面感謝他的斡旋努力，卻同時計畫攻擊蘇雷曼尼感到失望，批評這根本是「政治暗殺」；按美國全國公共電台（NPR）引述馬蒂的說法，川普才提完斡旋的請求，美國部隊就發動無人機擊殺蘇雷曼尼。

馬蒂還說，蘇雷曼尼抵巴格達，是為參加伊拉克出面斡旋伊朗與沙烏地，遇害當天本要與他會面；馬蒂還告訴「華盛頓郵報」，蘇雷曼尼是要來向他傳達伊朗方面的訊息，並回應伊拉克轉達的沙方訊息。

伊朗與沙烏地自去年9月起即關係緊張，因為當時沙國的石油設施遭攻擊，伊朗被控是攻擊的幕後黑手。

(中時電子報)