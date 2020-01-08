小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】聯發科晶片大缺貨

聯發科4G手機晶片接單大爆發！受惠華為、OPPO、Vivo及三星等品牌追單效應，供應鏈傳出，聯發科MT6762手機晶片今年上半年累計訂單至少有2,500萬套水準，且有機會一路缺貨缺到3月。

【2】華為砍單說 台積衰遭錯殺

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，華為旗艦智慧機Mate 30系列海外銷售不振、導致部分砍單，是市場早有心理準備之事，市場雖傳出華為對台積電砍單，然真相應是台積電產能太緊、又擔心華為過度建立庫存，逆向縮減對海思半導體供貨量，呼籲市場停止錯殺！

【3】台塑四寶年終拍板 4.94個月

台塑集團年終獎金揭曉了！因2019年第四季油價攀揚、塑化報價止跌，加上福懋出售福懋科部分持股，增添業外收益，台塑四寶自結去年平均每股稅前盈餘4.84元，按公式核發年終獎金4.94個月本薪，優於員工預期。

【4】國產汽車外銷回神去年大增37％

MIT（台灣製）汽車外銷戰力回升，2019年受惠於神車豐田Altis大改款上市，台灣國瑞汽車整車外銷量大增近萬輛，達3.2萬輛規模；中華汽車菱利、Zinger新改款符合中東法規，重回外銷行列，推升2019年台灣整體汽車出口量大增37％，達3.3萬輛之上。

【5】壽險發紅包 百億保險金提前給

百億元錢潮湧現。為讓保戶農曆年前資金更寬裕，九大壽險公司提先「發紅包」，將農曆年期間甚至1月底到期的滿期金、還本金，提早在年前發送，合計共有逾19.5萬張保單、金額達109億元，將在年關前送到保戶手中。

(中時電子報)