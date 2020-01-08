國民黨總統候選人韓國瑜，因親民形象、草根作風，擁大批基層支持者「韓粉」，卻也遭部分傳統國民黨族群指摘不夠「高級」。行政院前發言人、傳播學者胡幼偉直言，自己有博士學位堪稱「高級」知識份子，卻對韓發言拍手叫好，因為唯獨這樣氣質、敢說、敢做的人，才能跟民進黨對幹，否則溫文儒雅的書生只能做炮灰。

胡幼偉在臉書發文，劈頭寫道：「這一路走來，有些人一直覺得，老韓這個人的『境界』或『水準』好像不夠『高級』。我是有博士學位的人，也算『高級』知識份子了；但我從來不覺得老韓的講話有什麼不妥之處。這不是因為我有多崇拜老韓，而是我看得很透，遇上像民進黨這樣的政黨，你只有找一個氣質上比他還敢講、還敢做的人出來，才有可能打贏這場選戰！」

胡幼偉表示：「國民黨過去有一種迷思，認為要選縣市長或總統的人，總是要像個模範生那樣的人，端出來才夠『高級』、有面子、有個樣子！結果呢？一遇到民進黨，就像秀才遇到兵，一下就被整死了！想想黃俊英的故事，再想想老馬是怎麼被修理的，你就懂我的意思了！那麼，還要再送個溫文儒雅的書生去做炮灰嗎？當然不行嘛！從眷村出來的老韓，和民進黨對幹，這才有獲勝的希望。這就是我一直支持老韓的原因。因為，我很早就看出來，他夠狠、又有謀略，民進黨拿他沒辦法！」

此外，胡幼偉舉例：「別忘了，國民黨在109年前，也是靠著一股狠勁，才推翻了滿清政權。只不過，國民黨已經棄武從文太久，才失去了作戰能力。老韓能文能武，能唱文戲，也能唱武戲，才能打贏2020這一仗。當老韓公開講『恁爸等你』、『放馬過來』時，許多『高級文弱書生』馬上露出受不了的樣子；我卻大聲叫好！」

不僅如此，胡幼偉更振臂疾呼：「人家要來割喉，你還溫良恭儉讓，不是等死是什麼呢？所以我才說：遇到老韓，民進黨就是倒了八百輩子的楣，一物剋一物，你狠，我比你更狠，如此而已！剛剛好而已！」

(中時電子報)