高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)發布Floe RC 360/RC240 ARGB一體式水冷套件，這是全球第一個專為CPU及記憶體散熱打造，業界首創結合記憶體及AIO水冷散熱系統，在新品齊上市下，曜越審慎樂觀看待今年第1季營運，預估今年第1季營運將優於去年第4季及今年第1季。

曜越於美國最大國際消費性電子CES展期間展出眾多新品，新發布Floe RC 360/RC240 ARGB一體式水冷套件，是全球第一個專為CPU及記憶體散熱打造，業界首創結合記憶體及AIO水冷散熱系統。

曜越表示，Floe RC 360/RC240 ARGB一體式水冷套件（不含記憶體），提供理想超頻環境RC 360/RC240 ARGB一體式水冷套件可提升記憶體散熱效果、效能與超頻穩定度。套件附有水冷頭、水冷排、ARGB控制器，其中RC 360包含三個120mm風扇，而Floe RC240則提供兩個120mm風扇；此外，RC 360/RC240 ARGB一體式水冷套件支援華碩(2357)AURA SYNC、技嘉(2376)RGB Fusion、微星(2377)Mystic Light Sync、映泰VIVID LED DJ及華擎Polychrome 內建5V可編程RGB插座之主機板連動，輕鬆控制個人RGB燈效。

曜越亦推出全新TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體16GB(8GBx2)共有4400MHz、4266MHz、4000MHz、3600MHz和3200MHz五種時脈，並有黑色跟白色可以選擇，TOUGHRAM RGB DDR4(雪白版)系列高效電競記憶體16GB(8GBx2)亦擁有4400MHz、4266MHz和4000MHz，且能夠支援Intel英特爾及AMD超微半導體平台等新規格。

(時報資訊)