昨天(1/8)白天臺北氣象站高溫達28.4度，今天東北季風增強變天，氣溫驟降10度。氣象局指出，桃園以北及宜蘭高溫僅19、20度、整天涼冷，預測今晚到明晨冷空氣最強的時段，接近大陸冷氣團等級14度以下。接著周日到周一北台灣再轉涼，北部、東半部有雨。

據氣象局資料顯示，隨著上午起東北季風增強，越晚越涼冷，桃園以北、宜蘭高溫19、20度，竹苗地區21、22度，其他地區23~27度。特別是今晚到明晨是最冷的時候，苗栗以北、宜蘭低溫13、14度，沿海空曠地區有機會11、12度。此波冷空氣水氣不多，宜花東、基隆北海岸降雨機率稍增，大臺北東區偶有零星雨。直到周五、周六冷空氣減弱、回溫。

氣象局說，周日鋒面通過及第二波東北季風增強，下周一(1/13)東北季風影響，北部、東北部轉涼，有短暫雨，其他地區早晚也涼。因為水氣較多，中南部山區也可能有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

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(中時電子報)