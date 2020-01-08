媒體直擊迪麗熱巴和黃景瑜有過夜情。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

27歲迪麗熱巴是新一代女神，和佟麗婭、古力娜扎、麥迪被封為新疆四大美女，感情世界備受矚目的她，今(8日)被大陸媒體拍到收工後和男星黃景瑜同進一輛保母車，兩人待到晚上10點多，迪麗熱巴再搭上男方的轎車，最後回到男方公寓過夜，但對此，當事人暫無回應。

五官精緻、身材纖瘦的迪麗熱巴是近來最紅的花旦，先前她曾和合作《古劍奇譚》的陳偉霆傳出緋聞，2016年女方低調參加男方演唱會，隔年又在跨年晚會同台，她也曾合作過的張彬彬、張雲龍傳出假戲真做，但後來都不了了之。

今據《鳳凰網娛樂》報導，迪麗熱巴最近與以網劇《上癮》走紅的黃景瑜合拍新戲《愛情高級定製》，兩人戲裡甜蜜蜜，戲外互動也很有愛，近日在上海片場直擊兩人休息時間，男方忙逗貓，女方則跟工作人員聊天，男方隨後拍了一下迪麗熱巴，便一同進保母車休息，還有人直擊兩人拍戲期間曾在同輛車裡換衣服，可見感情不錯。

媒體更報導，當天下工後，迪麗熱巴坐上黃景瑜座車，之後回到黃景瑜在新天地附近的住所，整晚沒再出現。對此，網友說：「所以現在明星都不能跟異性朋友待在一起了，只要在一塊兒就是戀情實錘？」、「同事殺青之間吃個飯怎了」、「不慌新戲要上了」、「這只是拍戲住的近，再說在拍戲中交流也正常吧」。

(中時電子報)