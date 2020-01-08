大選倒數3天，英粉年輕人表示，本懶得回家投票，但同事、朋友的父母都是鋼鐵韓粉，讓他們非常不放心、一定要去投票。為何父母多韓粉？有人點出「經歷」與「背景」是關鍵，像自己母親就來自苗栗鐵藍，又是東吳大學畢業，因「南北菜蟲串聯」事件發現韓是校友，便開始注意他；韓翻轉高雄後，母親更是大力挺韓，還會嗆自己是被民進黨洗腦的「綠腦」。

網友在PTT論壇發文，提問：「再過幾天就要投票了，本魯外地工作禮拜日還要上班，想說大勢底定就不投算了，沒想到身邊的同事朋友都說不行一定要回去投，理由幾乎都是因為它們爸媽都是鋼鐵韓粉，所以一定要回去支援；回去刷一下FB和IG，也是一堆人都說家裡爸媽韓粉受不了無法溝通吵架之類的。這樣想想也真奇怪，怎麼都很少聽到有人說家裡爸媽都菸粉無法溝通要吵架的？究竟為什麼爸媽都韓粉比較多啊？」

有人以自身經驗回答：「我覺得是看經歷與背景吧！像我媽苗栗人，很自然的她就是鐵藍，然後東吳大學畢業，大概在南北菜蟲串聯事件發現到韓也是東吳的，就開始注意這號人物。1124那時候她原本也認為韓不太可能選上，但韓上了之後她就開始明目張膽地挺韓了。」

回文網友更表示：「這一年多以來很常跟我說什麼民進黨一直抹黑韓國瑜很可惡啦，然後到現在還緊咬蔡英文的論文問題不放，說什麼這是誠信問題，甚至還跟我說過你記不記得你是誰養的？你那麼想投蔡你就去給蔡英文養！還一直嗆我綠腦，說現在的年輕人都被洗腦了，因為民進黨亂改課綱；現在回到家定時收看《少康戰情室》和《新聞龍捲風》，認為民進黨早就控制了多數媒體。不過事實上她對年改的態度是偏正面的，應該說她很不喜歡那些反年改人士的嘴臉，但她打從心裡認為民進黨很爛。」

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)