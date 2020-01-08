黃金現貨價7日盤中上漲0.2％，每盎司報1,569.27美元，稍早一度下跌0.7％，此為一個月來單日最大跌幅，原因在於許多投資人賣出黃金以實現近日獲利。紐約2月期金盤中上漲0.2％，每盎司報1,571.1美元。受到美軍擊斃伊朗軍事指揮官消息影響，避險用途的黃金價格周一觸及1582.59美元的近七年新高。但分析師指出，若美國與伊朗衝突和緩，金價可能下探1,500美元。

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