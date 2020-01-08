投資人急獲利了結 金價周二盤中跌0.7％ 08:492020/01/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價7日盤中上漲0.2％，每盎司報1,569.27美元，稍早一度下跌0.7％，此為一個月來單日最大跌幅，原因在於許多投資人賣出黃金以實現近日獲利。紐約2月期金盤中上漲0.2％，每盎司報1,571.1美元。受到美軍擊斃伊朗軍事指揮官消息影響，避險用途的黃金價格周一觸及1582.59美元的近七年新高。但分析師指出，若美國與伊朗衝突和緩，金價可能下探1,500美元。 (工商 ) #美元 #黃金 #盤中 #投資人 #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗放棄限制濃縮鈾 歐盟高層表達遺憾 03:522020/01/07 國際 ESG量化債券 聚焦高EQ投資術 04:102020/01/07 投資理財 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 伊朗重啟濃縮鈾 川普怒嗆：永遠不准有核武 09:292020/01/07 國際 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 即時 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 伊朗10飛彈狂轟美軍基地 油價驚漲4％ - 即時 - 工商 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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