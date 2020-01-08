紐約西德州原油2月期貨價7日盤中下跌0.73％，每桶報62.81美元，而倫敦布蘭特3月期油下跌0.89％，每桶報68.3美元。市場擔憂中東緊張情勢升高恐危及原油供應，導致原油價格前兩日大漲，但分析師預估美國與伊朗應不至於爆發大規模衝突，加上伊朗急需收入不太可能自斷原油出口命脈，促使國際油價周二一度下跌1.5％，隨後跌勢收斂。

(工商 )