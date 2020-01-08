原油供應緊張疑慮緩解 國際油價周二走跌 08:492020/01/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐約西德州原油2月期貨價7日盤中下跌0.73％，每桶報62.81美元，而倫敦布蘭特3月期油下跌0.89％，每桶報68.3美元。市場擔憂中東緊張情勢升高恐危及原油供應，導致原油價格前兩日大漲，但分析師預估美國與伊朗應不至於爆發大規模衝突，加上伊朗急需收入不太可能自斷原油出口命脈，促使國際油價周二一度下跌1.5％，隨後跌勢收斂。 (工商 ) #原油 #伊朗 #美元 #國際 #國際油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 《國際油價》中東局勢緊張，上周五國際原油勁揚逾3％ 10:002020/01/06 財經 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 布蘭特油價周一漲破70美元 13:322020/01/06 財經 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 《國際油價》利好消息支撐，周一國際原油續攀 10:002020/01/07 財經 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 復仇！伊朗火箭砲轟美軍 道瓊期大暴殺 日股嚇趴600點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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