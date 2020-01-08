美銀證券指出，聯詠（3034）受惠大陸積極擴充OLED面板產能，Android陣營智慧機OEM廠加速採用OLED，其OLED面板驅動IC（DDI）出貨全速前進，接下來出貨量至少成長三倍以上，於大盤不如意時逆勢將聯詠推測合理股價升至260元，給予「買進」投資評等。

聯詠除了獲得OLED DDI出貨量放大助陣，三合一單晶片解決方案整合了指紋辨識、面板驅動IC、觸控，則能推動下一階段增漲力道。另一方面，包括電視系統級晶片（SoC）、大尺寸DDI業務方面，受惠於客戶市占提高，以及電視庫存趨於正常，同樣會見到成長力道。

就聯詠財務表現來看，2018年每股純益增長27.2％、晉身每股賺進一股本企業後，美銀證券推估，2019年也會成長26.9％，每股純益來到13.32元，且獲利成長態勢到2020年都還是相當強悍，每股純益上看16.08元，獲利年增率依然在二成之上，顯示聯詠的獲利品質轉佳不是曇花一現，具有高度續航力。

考慮到聯詠獲利年增率高達二成以上，依外資賦予2020年每股純益預期推算，本益比僅13倍，加上股東權益報酬率高達28％，現金殖利率也來到5～6％，美銀認為，聯詠具有很高的投資吸引力。

(工商 )