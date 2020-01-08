脫歐局勢明朗 英鎊持續升值 08:512020/01/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國國會結束耶誕與新年休假復會，本周將針對首相強生（Boris Johnson）脫歐法案進行辯論與表決，外界預期相關立法應可順利完成，英國將在1月31日順利脫歐，激勵英鎊持續升值。英鎊兌美元7日盤中上漲至兌1.3210美元，此為1月2日以來新高。而英鎊兌歐元也上漲0.25％至0.8483英鎊兌1歐元。 (工商 ) #英鎊 #脫歐 #順利 #歐元 #上漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑盒子順利解讀 今公布失事原因 01:212020/01/04 政治要聞 英國央行新舵手貝利 穩重風範 引領脫歐後經濟 04:092020/01/05 全球財經 2020年第一季投資配置 最需注意這「國」 19:342020/01/05 財經 脫歐定了 英國投資甜蜜點浮現 04:102020/01/06 投資理財 歐元區12月服務業PMI 升至50.9 23:342020/01/06 財經 《商情》庫存下降，支撐周一LME期銅上漲 10:002020/01/07 財經 《傳產》2020北市商用不動產找不到悲觀的理由 12:162020/01/07 財經 渣打：歐元區已谷底翻轉 歐元、英鎊2020勝美元 13:052020/01/07 財經 油價上漲 營運低迷聚酯、加工絲及尼龍廠出現生機 00:082020/01/08 財經 送第三方審核 輕軌一、二階整合 測試順利 04:102020/01/08 財經焦點 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 復仇！伊朗火箭砲轟美軍 道瓊期大暴殺 日股嚇趴600點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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