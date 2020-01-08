英國國會結束耶誕與新年休假復會，本周將針對首相強生（Boris Johnson）脫歐法案進行辯論與表決，外界預期相關立法應可順利完成，英國將在1月31日順利脫歐，激勵英鎊持續升值。英鎊兌美元7日盤中上漲至兌1.3210美元，此為1月2日以來新高。而英鎊兌歐元也上漲0.25％至0.8483英鎊兌1歐元。

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